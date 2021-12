Inter, tre giocatori in partenza: i nomi (Di martedì 21 dicembre 2021) In casa Inter tre giocatori in una situazione di possibile partenza. In casa nerazzurra sale il malcontento di diversi giocatori per lo scarso minutaggio concesso a loro. Le situazioni sono diverse tra le parti ma per tutti e tre i giocatori la società è pronta a trovare la soluzione migliore. Sono tre i giocatori che in tal senso potrebbero partire per fare spazio ad eventuali colpi in entrata. Come riporta La Gazzetta dello Sport gli “scontenti” di casa Inter che hanno chiesto dei chiarimenti alla società in vista del prossimo mercato invernale ci sono Vecino, Vidal e Sensi. Per Vecino la pista più probabile sarebbe il Genoa. Marotta ha già steso un piano in caso di cessione dell’ uruguaiano alla squadra ligure per arrivare poi a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) In casatrein una situazione di possibile. In casa nerazzurra sale il malcontento di diversiper lo scarso minutaggio concesso a loro. Le situazioni sono diverse tra le parti ma per tutti e tre ila società è pronta a trovare la soluzione migliore. Sono tre iche in tal senso potrebbero partire per fare spazio ad eventuali colpi in entrata. Come riporta La Gazzetta dello Sport gli “scontenti” di casache hanno chiesto dei chiarimenti alla società in vista del prossimo mercato invernale ci sono Vecino, Vidal e Sensi. Per Vecino la pista più probabile sarebbe il Genoa. Marotta ha già steso un piano in caso di cessione dell’ uruguaiano alla squadra ligure per arrivare poi a ...

Advertising

Inter : ?? | PODCAST Tre partite, una leggenda: Giacinto Facchetti ???? Ascolta la nuova puntata dedicata all'… - SerieA : 0??-5?? e tre punti in cassaforte: importante successo per l’@inter?? #SalernitanaInter #SerieATIM?? #WeAreCalcio - Inter : ??? | #INTERPODCAST Tre partite, una leggenda: Javier Zanetti ????????? #HoF Ascolta qui ?? - ParmeshSriv : RT @90ordnasselA: “Il sorteggio di Champions non è stato fortunato e vi ha abbinato al Liverpool” “Affronteremo una delle tre squadre più… - news24_inter : #Djidji mette in guardia l'#Inter ?? -