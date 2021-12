Inter | Dimarco | «Juric un martello | Inzaghi ha tanti meriti Rinnovo? Non vedo l’ora…»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il difensore dell’ha parlato degli insegnamenti die deldi contratto con i nerazzurri Federico, jolly difensivo dell’, in unavista a Tuttosport ha parlato degli insegnamenti di, che affronterà mercoledì da avversario, di quelli die delle trattative per il– «Lui è uno che non si nasconde, dice tutto in faccia, è uno che ti racconta la verità, bella o brutta che sia. E poi è un, in allenamento è uno che, tra virgolette, ti distrugge».– «Quantihassimi. Il mister ci fa stare ...

ASCOLTA Il difensore dell'ha parlato degli insegnamenti di Juric e Inzaghi e del rinnovo di contratto con i nerazzurri Federico, jolly difensivo dell', in una intervista a Tuttosport ha parlato degli ...E' prossimo al rinnovo ('dico la verità, non vedo l'ora di firmare') ma nel frattempo si gode il primato solitario con la suasi confessa a Tuttosport e torna sul rigore sbagliato con l'Atalanta, assicurando che se glielo chiedessero tornerebbe dal dischetto ma aggiunge Diverso il discorso sulle punizioniÈ stata una estate non semplice per l'Inter e i suoi tifosi. Nonostante gli addii eccellenti e difficoltà societarie, la dirigenza è riuscita a rispondere come meglio non poteva alle difficoltà. Inter ...Dimarco a Tuttosport – Torna a parlare Federico Dimarco. Il terzino sinistro che è sempre più vicino al rinnovo con la società nerazzurra domani probabilmente scenderà in campo dove affronterà il Tori ...