Highlights e gol Seregno-Triestina 0-1, Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Seregno-Triestina 0-1, match valido per la ventesima giornata di Serie C 2021/2022. Al Ferruccio Gomez al 90? regala la vittoria agli alabardati, che ottengono tre punti importanti in chiave classifica, beffando così i padroni di casa che speravano di strappare un punto a una formazione più quotata. In alto ecco le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la ventesima giornata di. Al Ferruccio Gomez al 90? regala la vittoria agli alabardati, che ottengono tre punti importanti in chiave classifica, beffando così i padroni di casa che speravano di strappare un punto a una formazione più quotata. In alto ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieC | Vittoria all'ultimo secondo per la #Triestina di Bucchi contro il #Seregno: gol e highlights dal nostro n… - marcelosalas932 : RT @DiMarzio: #SerieC | Vittoria all'ultimo secondo per la #Triestina di Bucchi contro il #Seregno: gol e highlights dal nostro network, ht… - OscarPa88345439 : RT @DiMarzio: #SerieC | Vittoria all'ultimo secondo per la #Triestina di Bucchi contro il #Seregno: gol e highlights dal nostro network, ht… - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #SerieC | Vittoria all'ultimo secondo per la #Triestina di Bucchi contro il #Seregno: gol e highlights dal nostro network, ht… - DiMarzio : #SerieC | Vittoria all'ultimo secondo per la #Triestina di Bucchi contro il #Seregno: gol e highlights dal nostro n… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Serie A, mercoledì c'è Sassuolo - Bologna: nel segno di Arnautovic ... precedenti, statistiche, curiosità, quote scommesse e gli highlights dell'ultima volta Vantaggio ... Il Sassuolo , inoltre, ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 7 partite di Serie A . Al contempo, ...

Ottavi di Champions su Prime Video, i 4 match in esclusiva su Amazon Inoltre, subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15 , da non perdere su Prime Video l'highlights show con i gol di tutti i match del martedì e del mercoledì sera. Anche nel 2022, ad accompagnare ...

Newcastle-Manchester City 0-4: video, gol e highlights Sky Sport Padova Renate 2-0: risultato, gol e highlights della partita di Serie C Il primo tempo di Padova-Renate si conclude con il risultato di 1-0. Tutto cambia dopo appena 11 minuti grazie a Chiricò. Buona reazione degli ospiti, per un match che resta in equilibrio dal punto di ...

Highlights e Gol Juve Cagliari Primavera: le immagini del match – VIDEO ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Highlights e Gol Juve Cagliari Primavera: le immagini dell’ultimo match dell’anno per la formazione di Bonatti – VIDEO La Juve Primavera ha chiuso con u ...

... precedenti, statistiche, curiosità, quote scommesse e glidell'ultima volta Vantaggio ... Il Sassuolo , inoltre, ha segnato almeno 2nelle ultime 7 partite di Serie A . Al contempo, ...Inoltre, subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15 , da non perdere su Prime Video l'show con idi tutti i match del martedì e del mercoledì sera. Anche nel 2022, ad accompagnare ...Il primo tempo di Padova-Renate si conclude con il risultato di 1-0. Tutto cambia dopo appena 11 minuti grazie a Chiricò. Buona reazione degli ospiti, per un match che resta in equilibrio dal punto di ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Highlights e Gol Juve Cagliari Primavera: le immagini dell’ultimo match dell’anno per la formazione di Bonatti – VIDEO La Juve Primavera ha chiuso con u ...