Feste di Natale in Calabria: due appuntamenti con il cantautore reggino Michelangelo Giordano (Di martedì 21 dicembre 2021) Torna nella sua terra natia l'artista calabrese che ha fatto parlare di sé per i contenuti sociali, artistici e culturali racchiusi all'interno delle sue canzoni e per cui ha ricevuto, tra gli altri, il Premio-Web Amnesty International, il Premio come rappresentante della musica italiana all'estero sul palco dell'International Art Festival di Batumi e collaborato ad alcuni eventi promossi dall'Università degli Studi di Milano e dall'associazione antimafia Libera di Ciotti. Il primo appuntamento previsto per le prossime festività natalizie è quello del 22 dicembre alle ore 18:00, nella splendida cornice di Piazza Castello, dove Michelangelo Giordano si esibirà come ospite musicale per la quarta edizione dell'evento "Aspettando il Natale"; iniziativa inserita nel cartellone di eventi natalizi promossi dal Comune di Reggio

