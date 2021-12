Batosta Giancarlo Magalli | La Rai chiude il suo programma Lo sfogo durissimo | “Ecco chi mi ha danneggiato”

Leggi su cityroma

(Di martedì 21 dicembre 2021) C’è stato un duro botta e risposta trae il sito Dagospia, accusato di aver detto delle falsità riguardo l’ultima trasmissione condotta dal presentatore. Questo non è uno dei migliori periodi per il volto di punta della Rai. Solo pochi giorni fa, infatti, ha perso la causa contro Adriana Volpe ed è stato ufficialmente accusato di diffamazione nei confronti della donna, che a causa sua aveva abbandonato la rete di Stato. Dopo un periodo su Tv8, adesso è approdata in Mediaset, dove è opinionista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Proprio lì, in diretta televisiva davanti a milioni di telespettatori, ha gongolato per la sua vittoria. Tralasciando Adriana Volpe e la causa persa, adessosi ritrova a confrontarsi con delle notizie pubblicate dal portale di Roberto D’Agostino. ...