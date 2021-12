Al via "Dolce Scuola cameo", progetto formativo sul valore del cibo (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Un progetto formativo pensato per accendere nei più piccoli la scintilla della curiosità e supportare gli insegnanti a formare gli adulti del domani come persone sempre più consapevoli sul tema del cibo. E' “Dolce Scuola cameo. Educare facendo”, e a lanciarlo è l'azienda alimentare specializzata in torte, budini e pizze. Tra le iniziative del progetto, due percorsi didattici digitali attualmente in corso: “la Farina del mio sacco”, per stimolare i bambini delle scuole primarie a vivere tutti gli aspetti emozionali e di relazione che ruotano attorno alla preparazione di un Dolce, e “Con Muu Muu a Scuola di alimentazione”, il percorso con il quale i bambini della Scuola dell'infanzia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Unpensato per accendere nei più piccoli la scintilla della curiosità e supportare gli insegnanti a formare gli adulti del domani come persone sempre più consapevoli sul tema del. E' “. Educare facendo”, e a lanciarlo è l'azienda alimentare specializzata in torte, budini e pizze. Tra le iniziative del, due percorsi didattici digitali attualmente in corso: “la Farina del mio sacco”, per stimolare i bambini delle scuole primarie a vivere tutti gli aspetti emozionali e di relazione che ruotano attorno alla preparazione di un, e “Con Muu Muu adi alimentazione”, il percorso con il quale i bambini delladell'infanzia e ...

Advertising

TV7Benevento : Al via 'Dolce Scuola cameo', progetto formativo sul valore del cibo... - Klingsorn : After Dark - La Dolce Vita - CarloEnrico16 : RT @GimZ14: @PasqualeTotaro 'Guarda che cosa bella, più piena di Grazia È lei, ragazza che viene e passa In dolce oscillazione sula via de… - GimZ14 : RT @GimZ14: @PasqualeTotaro 'Guarda che cosa bella, più piena di Grazia È lei, ragazza che viene e passa In dolce oscillazione sula via de… - GimZ14 : @PasqualeTotaro 'Guarda che cosa bella, più piena di Grazia È lei, ragazza che viene e passa In dolce oscillazione… -