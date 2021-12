Vallo della Lucania, gettate basi per polo oncologico in Cilento (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVallo della Lucania (Sa) – Si è conclusa nell’Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania la prima edizione della Scuola di Formazione Operatori in Senologia, promossa dal direttore scientifico dottore Antonio Santoriello, dalla Casa di Cura Luigi Cobellis e dalla FOSAPA, provider per la segreteria organizzativa. “Diagnosi e terapia del carcinoma della mammella alla luce dei nuovi protocolli”: questo il tema dell’evento finale del percorso formativo per medici e personale sanitario che si occupano di senologia, con l’obiettivo di fornire le conoscenze e le innovazioni in questo campo per una sempre più idonea valutazione terapeutica, medica e chirurgica. “La scuola è nata proprio dall’esigenza di creare un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Si è conclusa nell’Aula Consiliare del Comune dila prima edizioneScuola di Formazione Operatori in Senologia, promossa dal direttore scientifico dottore Antonio Santoriello, dalla Casa di Cura Luigi Cobellis e dalla FOSAPA, provider per la segreteria organizzativa. “Diagnosi e terapia del carcinomamammella alla luce dei nuovi protocolli”: questo il tema dell’evento finale del percorso formativo per medici e personale sanitario che si occupano di senologia, con l’obiettivo di fornire le conoscenze e le innovazioni in questo campo per una sempre più idonea valutazione terapeutica, medica e chirurgica. “La scuola è nata proprio dall’esigenza di creare un ...

