Nadal positivo | anche Juan Carlos tra i possibili contatti stretti

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 dicembre 2021)tra idi Rafael, risultatoal Covid-19. L’ex Re di Spagna vive negli Emirati Arabi Uniti dagli scandali finanziari che lo scorso anno hanno imbarazzato la famiglia reale spagnola. Ora però si teme per la salute. Infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo,e l’83ennehanno condiviso un pasto prima della sfida giocata dal tennista lo scorso venerdì. Il giornale hapubblicato una foto di entrambi in posa insieme senza mascherine, che fa temere per un possibile contagio. SportFace.