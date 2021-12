Myrta Merlino: “Un lumacone non è uno stupratore. È violenza mettere una mano sul sedere a una donna che lavora? Io penso di no” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Sola, giovane e fiera di avere ottenuto un’intervista fondamentale per la mia carriera. Lui, un maiale. La tracotanza del potere. Mi invitò nella sua suite a Davos, usava così. In vestaglia e con lo champagne in mano. Cercò di baciarmi e lo misi al suo posto“. Parole di Myrta Merlino, conduttrice de L’Aria che Tira su La7, che al QN ha raccontato di quando l’allora ministro dell’economia francese Strauss-Kahn la molestò e lei rispose con un ceffone. Diretta, Merlino, ora in libreria con il suo Donne che sfidano la tempesta: “Non ne feci un dramma – continua – Un lumacone non è uno stupratore e questa differenza andrebbe sempre ricordata. È violenza mettere una mano sul sedere a una donna che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Sola, giovane e fiera di avere ottenuto un’intervista fondamentale per la mia carriera. Lui, un maiale. La tracotanza del potere. Mi invitò nella sua suite a Davos, usava così. In vestaglia e con lo champagne in. Cercò di baciarmi e lo misi al suo posto“. Parole di, conduttrice de L’Aria che Tira su La7, che al QN ha raccontato di quando l’allora ministro dell’economia francese Strauss-Kahn la molestò e lei rispose con un ceffone. Diretta,, ora in libreria con il suo Donne che sfidano la tempesta: “Non ne feci un dramma – continua – Unnon è unoe questa differenza andrebbe sempre ricordata. Èunasula unache ...

