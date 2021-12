Milan-Napoli | il Sindaco | “È stata la mano della Camorra!”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilha espugnato San Siro, battendo ilper 0-1 e vincendo un importantissimo scontro ai verticiclassifica. Qualcuno nutre dubbi sulla valenza del risultato, dopo il gol annullato a Kessiè per il fuorigioco di Giroud sanzionato dal VAR. Ma dal nutrire dubbi allo scrivere un clamoroso e vergognoso tweet come quello di Alessandro Albanese ce ne passa. Soprattutto contando l’autorità del signor Albanese,del piccolo paese di Cerano, in provincia di Novara. Alla vittoria del, anche grazie all’episodio del gol annullato, il commento è stato: «Altro che “lade dios”, questa è la», facendo riferimento alla recente uscita del film “Èla ...

... 2 Messias) OMNISPORT Serie A 2021 - 2022:0 - 1, le fotoSe ne parlerà a lungo, questo è sicuro. La decisione di Massa di annullare il gol del milanista Kessie nel finale di, dopo aver visto l'episodio alla moviola, ha fatto infuriare Pioli e i tifosi rossoneri ed ha deciso il risultato del big - match di San Siro. Da ieri alle 22,30 non si parla d'altro ma ...Cronaca partita; Cronaca partita; MIN. COMMENTO; Da Milan - Napoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A! Milan che ha cercato il pareggio per tutta la partita, al ...L’allenatore del Milan non usa mezzi termini dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, al 90' il Var ha tolto il pareggio “Cosa è successo sul gol annullato a Kessie? L’arbitro ha fatto fin da sub ...