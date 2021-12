Lazio, fare mercato con due partenze: via Muriqi e Lazzari (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA - Valutazioni di mercato in corso a Formello. La sessione invernale degli affari è vicina, l'indicazione di Sarri è quella di rinforzare la rosa subito con due acquisti mirati: un terzino mancino ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA - Valutazioni diin corso a Formello. La sessione invernale degli affari è vicina, l'indicazione di Sarri è quella di rinforzare la rosa subito con due acquisti mirati: un terzino mancino ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio fare Lazio, Lazzari sulla lista dei partenti. Juric lo aspetta a Torino Arrivato due stagioni fa per fare l'esterno nel 3 - 5 - 2 di Inzaghi, oggi si è visto scavalcare ... Resta da capire quanto chiederà la Lazio per il suo cartelino, considerando che era stato acquistato ...

Lazio, fare mercato con due partenze: via Muriqi e Lazzari Ma prima serve vendere per fare cassa e sistemare l'indice di liquidità. In lista partenze c'è Muriqi, che potrebbe essere ceduto in anticipo di sei mesi rispetto ai piani della Lazio. Sperava di ...

