I primi 50 anni di Medici Senza Frontiere (Di lunedì 20 dicembre 2021) Medici Senza Frontiere è una ONLUS e ONG nata in Francia dall’idea di un giovane dottore, Bernard Kouchner, affiancato da un gruppo di Medici e di giornalisti. L’atto di fondazione risale al 22 dicembre 1971, in seguito allo sgomento per l’omertà dimostrata dalla Croce Rossa nei confronti delle violenze dell’esercito sulla popolazione del Biafra. Memorie comuni I fondatori di Medici Senza Frontiere volevano creare un’organizzazione che aiutasse i popoli di Paesi in situazioni di emergenza umanitaria e sanitaria. L’aiuto apportato doveva essere libero nei fatti e nelle parole, dunque, apolitico ed immediato. È così che Medici Senza Frontiere, a distanza di cinquant’anni, continua a portare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)è una ONLUS e ONG nata in Francia dall’idea di un giovane dottore, Bernard Kouchner, affiancato da un gruppo die di giornalisti. L’atto di fondazione risale al 22 dicembre 1971, in seguito allo sgomento per l’omertà dimostrata dalla Croce Rossa nei confronti delle violenze dell’esercito sulla popolazione del Biafra. Memorie comuni I fondatori divolevano creare un’organizzazione che aiutasse i popoli di Paesi in situazioni di emergenza umanitaria e sanitaria. L’aiuto apportato doveva essere libero nei fatti e nelle parole, dunque, apolitico ed immediato. È così che, a distanza di cinquant’, continua a portare ...

Advertising

atm_informa : ?? Abbiamo digitalizzato il nostro Archivio Storico. Per la prima volta trovate online 3.000 immagini inedite dai pr… - Agenzia_Ansa : Allo Spallanzani di Roma vaccinati i primi 5 bimbi tra i 6 e i 9 anni. Locatelli : 'Il 7% dei bambini soffre di lon… - GiuseppeEvangeo : RT @LucioMalan: Ricordiamo che nell’anno scolastico 2020-2021 i bambini di 6-11 anni sono andati a scuola tutto l’anno in presenza, senza p… - LaVoceNovara : Nasce il Fondo a sostegno del nido “Primi passi”, da 20 anni accoglie bimbi in difficoltà - Garakko : Buon compleanno a @msf che oggi festeggia i suoi primi 50 anni -