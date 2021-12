Giacomo Voli vince All Together Now 4 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giacomo Voli - All Together Now 4 E’ Giacomo Voli il quarto vincitore di All Together Now, il game show musicale della domenica sera di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Nel corso della finalissima, che ha visto anche la partecipazione dei giurati J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo, il cantante si è confrontato con gli altri sei talentuosi finalisti e, al termine di una gara senza esclusioni di colpi di scena, si è portato a casa il premio in palio di 100.000 euro e la possibilità di incidere una cover con la collaborazione di Radio R101. Per aggiudicarsi la vittoria finale, Giacomo ha dovuto eseguire quattro canzoni: nella prima manche ha cantato Sweet Child o’ Mine dei Guns N’ Roses, ottenendo ben 100 punti con i voti del muro e quelli dei ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 dicembre 2021)- AllNow 4 E’il quarto vincitore di AllNow, il game show musicale della domenica sera di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Nel corso della finalissima, che ha visto anche la partecipazione dei giurati J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo, il cantante si è confrontato con gli altri sei talentuosi finalisti e, al termine di una gara senza esclusioni di colpi di scena, si è portato a casa il premio in palio di 100.000 euro e la possibilità di incidere una cover con la collaborazione di Radio R101. Per aggiudicarsi la vittoria finale,ha dovuto eseguire quattro canzoni: nella prima manche ha cantato Sweet Child o’ Mine dei Guns N’ Roses, ottenendo ben 100 punti con i voti del muro e quelli dei ...

