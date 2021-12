F1, Helmut Marko: “Verstappen? Ha qualcosa che mi ricorda Senna…” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la conquista del primo titolo iridato di F1, gli elogi per Max Verstappen arrivano da ogni parte. Il pilota olandese sta ricevendo complimenti da tutti: da i più giovani ai meno giovani, da chi ha creduto subito in lui e da chi invece si è dovuto ricredere sul talento del pilota classe 1997. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a “confessare” tutto il suo amore per Verstappen è stato quell’Helmut Marko che alla Red Bull lo ha voluto fortemente e che su di lui ha puntato tanto se non tutto nel recente passato, prima di essere ripagato con questa grandissima affermazione. Il superconsulente del team austriaco si è così espresso sul driver dei Paesi Bassi: “Ha molti punti di forza, ma in particolare il fatto che non ha bisogno di riscaldarsi“. Poi ha aggiunto: “Scende in pista e va forte, anche sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la conquista del primo titolo iridato di F1, gli elogi per Maxarrivano da ogni parte. Il pilota olandese sta ricevendo complimenti da tutti: da i più giovani ai meno giovani, da chi ha creduto subito in lui e da chi invece si è dovuto ricredere sul talento del pilota classe 1997. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a “confessare” tutto il suo amore perè stato quell’che alla Red Bull lo ha voluto fortemente e che su di lui ha puntato tanto se non tutto nel recente passato, prima di essere ripagato con questa grandissima affermazione. Il superconsulente del team austriaco si è così espresso sul driver dei Paesi Bassi: “Ha molti punti di forza, ma in particolare il fatto che non ha bisogno di riscaldarsi“. Poi ha aggiunto: “Scende in pista e va forte, anche sul ...

