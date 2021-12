Dg Salernitana: «Spero in proroga. Ma club non tornerà a Lotito» (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Abbiamo chiesto una proroga per terminare il campionato, mi auguro che sia così”. Angelo Fabiani direttore sportivo della Salernitana ai microfoni di Radio anch’io sport parla del caso Salernitana che rischia l’esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31 dicembre, il termine previsto anche nell’atto di costituzione del Trust granata, non dovesse arrivare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Abbiamo chiesto unaper terminare il campionato, mi auguro che sia così”. Angelo Fabiani direttore sportivo dellaai microfoni di Radio anch’io sport parla del casoche rischia l’esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31 dicembre, il termine previsto anche nell’atto di costituzione del Trust granata, non dovesse arrivare L'articolo

