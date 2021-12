Covid, sale l’indice di contagio in Campania ma con meno test (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Campania il numero dei casi positivi al Covid si attesta su 1.308 unità ma con un minor numero di test (21.153); l’indice di contagio sale bruscamente al 6,18% rispetto al 5,23% precedente. Nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, si registrano 9 morti; altre 6 persone sono decedute in precedenza ma sono state registrate ieri. Il totale, quindi, è di 15 morti. Negli ospedali la situazione resta stabile nei reparti di terapia intensiva con 31 posti letto occupati (dato inalterato); in degenza, invece, forte aumento di ricoveri che salgono a 439 (più 16). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoInil numero dei casi positivi alsi ata su 1.308 unità ma con un minor numero di(21.153);dibruscamente al 6,18% rispetto al 5,23% precedente. Nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino dell’Unità di crisi della Regione, si registrano 9 morti; altre 6 persone sono decedute in precedenza ma sono state registrate ieri. Il totale, quindi, è di 15 morti. Negli ospedali la situazione resta stabile nei reparti di terapia intensiva con 31 posti letto occupati (dato inalterato); in degenza, invece, forte aumento di ricoveri che salgono a 439 (più 16). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Pescara, è positivo al tampone ma sale lo stesso sull'aereo: volo bloccato e denuncia - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania 15 morti e 1.308 casi Aumentano i ricoveri - anteprima24 : ** #Covid, sale l'indice di contagio in #Campania ma con meno test ** - AZannaman : RT @valensantori: @gianlucac1 @Di_SPACE_Lauro Che si sappia che a 4k: sale operatorie ferme, ambulatoriali rimandati, specialisti prestati… - CassanoLiveIt : #Cassano Covid, in Puglia altri 414 casi e 4 decessi. Il tasso di positività sale al 2,81% -