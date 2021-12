Covid: 91mila contagi in Gb, 3/a dose a 50,4% popolazione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si stabilizzano attorno a quota 90.000 (91.743 nelle ultime 24 ore su circa 1,5 milioni di tamponi giornalieri) i contagi da Covid nel Regno Unito, alimentati da qualche settimana ormai soprattutto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si stabilizzano attorno a quota 90.000 (91.743 nelle ultime 24 ore su circa 1,5 milioni di tamponi giornalieri) idanel Regno Unito, alimentati da qualche settimana ormai soprattutto ...

Dagli sbarchi agli assalti No Vax. Lamorgese ministro inadeguato Nel 2020 - mentre il Covid paralizzava il mondo - il Canale di Sicilia continuava a brulicare di ...europei promessigli a Malta nel settembre 2019 (poco più di mille a fronte di oltre 91mila arrivi) il ...

Vaccini Covid: in Lombardia ieri superate le 100mila somministrazioni, oltre 91mila terze dosi Ieri sono state superate le 100mila somministrazioni di vaccini in Lombardia, Lo ha comunicato la direzione regionale Welfare, sottolineando che si ...

