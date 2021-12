Contromano in autostrada | 37enne muore a San Giuliano scontrandosi con un pullman

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tragedia a poca distanza dall’imbocco della tangenziale Est. La vittima, alla guida di un suv, sarebbe stata tradita dalla fitta nebbia. In ospedale anche il conducente 57enne del bus

Che bella notizia! A tre settimane dal gravissimo incidente sull'A4, all'altezza del casello di Agrate Brianza, Johnny Carera non è più in terapia ...è stato travolto da un tir, ......sua Porsche ha salvato Johnny Carera nel violentissimo impatto con un Tir. BENNATI Carera è stato coinvolto, la sera di venerdì 26 novembre, in un gravissimo incidente sull'A4 ...Un 91enne alla guida di un’auto, contromano nel tratto tra i caselli di Pineto e Roseto degli Abruzzi della A/14, ha urtato un’altra auto e poi si è scontrato con un furgone. L’incidente stradale è av ...Incidente mortale nella notte a San Giuliano, all’altezza del negozio Pianeta Casa, dove un’automobile tradita dal fitto muro di nebbia avrebbe imboccato contromano l’autostrada scontrandosi contro un ...