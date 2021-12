Caporalato a Sabaudia | “guadagnano” 123mila euro non pagando i lavoratori irregolari

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 dicembre 2021)– La Guardia di Finanza di Latina coordinata dal Procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal Sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha dato esecuzione a un provvedimento del giudice Mario La Rosa a due misure cautelari nei confronti di due cotitolari di un’imprese del settore florovivaistico di. L’accusa è die truffa ai danni dell’Inps. Secondo gli investigatori i due imprenditori agricoli avrebbero impiegato in due anni 96non in regola, Si tratterebbe di operai, perlopiù, stranieri. Gli investigatori hanno accertato che da ottobre 2019 a maggio 2020, la ditta avrebbe guadagnato illecitamente, somma corrispondente alle retribuzioni non corrisposte. Per i due imprenditori è stato, pertanto, disposto il divieto di dimora nell’intera ...