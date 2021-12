Altro che Bill Gates, cominciò Zeus a tramare per sterminare l'uomo (Di lunedì 20 dicembre 2021) C’è un filo sottile che, attraversando la dimensione dello spazio e del tempo, collega Bill Gates a Zeus. Secondo una teoria diffusa in questi tempi di pandemia, il coronavirus sarebbe stato diffuso dai poteri forti, capeggiati da Bill Gates, per sottoporre l’intero pianeta a un vaccino con lo scopo di ridurre drasticamente la popolazione mondiale. Terreno fertile per i complottisti, questo, se non fosse che una storia simile circolava già nell’antica Grecia. Nei versi iniziali dei cosiddetti Canti ciprii, risalente al VI secolo, si raccontava infatti che Zeus, per i troppi uomini che ormai popolavano la Terra, avesse deciso di risolvere il problema mettendo in moto gli eventi che alla fine scatenarono la guerra di Troia. Nel suo libro “Miti Vaganti, leggende metropolitane tra gli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) C’è un filo sottile che, attraversando la dimensione dello spazio e del tempo, collega. Secondo una teoria diffusa in questi tempi di pandemia, il coronavirus sarebbe stato diffuso dai poteri forti, capeggiati da, per sottoporre l’intero pianeta a un vaccino con lo scopo di ridurre drasticamente la popolazione mondiale. Terreno fertile per i complottisti, questo, se non fosse che una storia simile circolava già nell’antica Grecia. Nei versi iniziali dei cosiddetti Canti ciprii, risalente al VI secolo, si raccontava infatti che, per i troppi uomini che ormai popolavano la Terra, avesse deciso di risolvere il problema mettendo in moto gli eventi che alla fine scatenarono la guerra di Troia. Nel suo libro “Miti Vaganti, leggende metropolitane tra gli ...

