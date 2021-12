Alex Zanardi tornato a casa per Natale: "Corde vocali e braccia", uno sconvolgente "bollettino" (Di lunedì 20 dicembre 2021) La bella notizia arrivata poco prima di Natale: Alex Zanardi è finalmente tornato a casa. La moglie Daniela lo ha annunciato attraverso il sito di Bmw Italia di cui Alex è ancora Brand Ambassador. "Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”. “Alex con la famiglia tutto il giorno” - E ancora: "Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia — ha continuato Daniela — Per un anno e mezzo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) La bella notizia arrivata poco prima diè finalmente. La moglie Daniela lo ha annunciato attraverso il sito di Bmw Italia di cuiè ancora Brand Ambassador. "ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora ècon noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”. “con la famiglia tutto il giorno” - E ancora: "Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia — ha continuato Daniela — Per un anno e mezzo, ...

