Terza dose a Cuba, i volontari italiani: "Il nostro booster si chiama Sovranità". Via ai test: "Vaccini proteici possono convincere i No Vax" (Di domenica 19 dicembre 2021) A ventotto giorni dalla somministrazione, all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino è stato prelevato il sangue ai trenta volontari italiani che hanno fatto la Terza dose a Cuba, dove in poco più di due mesi la campagna vaccinale è riuscita quasi ad azzerare i morti nonostante la feroce ondata di Covid di agosto. Merito anche dei Vaccini sviluppati dal locale Istituto vaccinale Finlay, i Soberana. Nel nome, che tradotto letteralmente vuol dire "sovrano", c'è l'orgoglio del socialismo Cubano, ma anche quello di un paese povero e sotto embargo che oggi vede ripagati gli investimenti nella sua Biotecnologia pubblica. "Siamo stati trattati come eroi nazionali", racconta uno dei volontari tornati da Cuba, mentre si fa prelevare il sangue ...

