Romina Power e il problema fisico che l’attanaglia: la richiesta d’aiuto (Di domenica 19 dicembre 2021) . La popolare cantante americana utilizza i social per chiedere aiuto ai suoi followers Ha da poco compiuto settant’anni Romina Power ed è ancora sulla cresta dell’onda. La straordinaria carriera della cantante americana prosegue nonostante tutti i problemi e la tragica scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi, svanita nel nulla ventotto anni fa a New Orleans e di cui non si è avuta più traccia. Nonostante la fine del suo matrimonio con Al Bano dopo una relazione durata ventinove anni, il sodalizio artistico tra i due è ancora vivo e la coppia continua a mietere successi, soprattutto nei paesi dell’Europa dell’est. Al Bano e Romina PowerRomina Power, nata a Los Angeles dal matrimonio tra due grandi divi di Hollywod come Tyrone Power e Linda ... Leggi su topicnews (Di domenica 19 dicembre 2021) . La popolare cantante americana utilizza i social per chiedere aiuto ai suoi followers Ha da poco compiuto settant’annied è ancora sulla cresta dell’onda. La straordinaria carriera della cantante americana prosegue nonostante tutti i problemi e la tragica scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi, svanita nel nulla ventotto anni fa a New Orleans e di cui non si è avuta più traccia. Nonostante la fine del suo matrimonio con Al Bano dopo una relazione durata ventinove anni, il sodalizio artistico tra i due è ancora vivo e la coppia continua a mietere successi, soprattutto nei paesi dell’Europa dell’est. Al Bano e, nata a Los Angeles dal matrimonio tra due grandi divi di Hollywod come Tyronee Linda ...

Advertising

68Kenzhegulova : RT @fresh696: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - GammaStereoRoma : Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - ZeusMega : 'È viva?' A me ritorna subito in mente quando Romina Power credeva che l'ostretica di sua figlia fosse morta e Mar… - giu_lia_giu : Arisa potevi replicare Romina Power. Delusa. #DomenicaIn - shopenauerwho : RT @11Giuliano: Fiduciosa: Muffy, una Delle migliore Amiche di Romina Power Morta di Infarto dopo la Terza Dose di Vaccino. Nessuna Correla… -