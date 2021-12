Pedone travolto e ucciso da auto nel Rodigino (Di domenica 19 dicembre 2021) commenta Una persona è morta a Lendinara (Rovigo), dopo essere stato travolto da un'automobile. L'autista, di 26 anni, si è fermato per prestare soccorso alla vittima, che però è deceduta durante il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 dicembre 2021) commenta Una persona è morta a Lendinara (Rovigo), dopo essere statoda un'mobile. L'autista, di 26 anni, si è fermato per prestare soccorso alla vittima, che però è deceduta durante il ...

Ultime Notizie dalla rete : Pedone travolto Pedone travolto e ucciso da auto nel Rodigino commenta Una persona è morta a Lendinara (Rovigo), dopo essere stato travolto da un'automobile. L'autista, di 26 anni, si è fermato per prestare soccorso alla vittima, che però è deceduta durante il trasporto in ospedale. Sul posto i carabinieri della Sezione ...

Camion si schianta contro il Politeama Genovese Nel violentissimo impatto l'uomo alla guida è rimasto intrappolato tra le lamiere ma nessun pedone è stato travolto. I vigili del fuoco sono accorsi ed hanno estratto il conducente dal mezzo e poi ...

Travolto da un'auto muore a 58 anni LENDINARA - Falciato da un'auto, è sopravvissuto solo per alcuni tragici minuti un uomo che è morto in un incidente mentre era a piedi. Stava infatti percorrendo via Valli, la strada a metà tra Lendin ...

