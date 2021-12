Pazzesco Vlahovic, come Cr7: bomber da record, Fiorentina riacciuffa Sassuolo (Di domenica 19 dicembre 2021) Una grande Fiorentina viene fermata in casa sul 2-2 da un Sassuolo cinico, che sfrutta al meglio le poche occasioni create e ringrazia il portiere Consigli per un paio di miracoli. Grande protagonista Vlahovic, ancora in gol e che con grandissima grinta accenna una 'protesta' con Italiano che lo sostituisce all'87', con i viola in 10, dicendo a denti stretti "ma dobbiamo vincere!". Resta il pari, con un punto la Fiorentina aggancia Roma e Juve al quinto posto a quota 31. La Fiorentina scende in campo con cattiveria e determinazione: la prima occasione per Vlahovic arriva già al 2', una rovesciata che finisce a fil di palo e fa capire subito agli emiliani le intenzioni della punta. I ritmi sono subito alti e la Fiorentina fa un pressing ultra offensivo, rischiando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Una grandeviene fermata in casa sul 2-2 da uncinico, che sfrutta al meglio le poche occasioni create e ringrazia il portiere Consigli per un paio di miracoli. Grande protagonista, ancora in gol e che con grandissima grinta accenna una 'protesta' con Italiano che lo sostituisce all'87', con i viola in 10, dicendo a denti stretti "ma dobbiamo vincere!". Resta il pari, con un punto laaggancia Roma e Juve al quinto posto a quota 31. Lascende in campo con cattiveria e determinazione: la prima occasione perarriva già al 2', una rovesciata che finisce a fil di palo e fa capire subito agli emiliani le intenzioni della punta. I ritmi sono subito alti e lafa un pressing ultra offensivo, rischiando ...

