Milan, Pioli: “Giroud è a terra, non interviene: come fa a procurare un danno? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Napoli, 18° turno della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefano, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di-Napoli, 18° turno della Serie A 2021-2022

Advertising

SkySport : Milan-Napoli, Pioli contro il tabù Spalletti: tutti i precedenti degli allenatori #SkySport #SerieA #SkySerieA… - SimoneGambino : Spalletti fischiato a San Siro, nella sua prima da avversario contro il Milan dopo la trattativa saltata ad ottobre… - AntoVitiello : #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione… - napolimagazine : PRESS CONFERENCE - Milan, Pioli: 'L'arbitro Massa ha fatto riferimento ad Atalanta-Roma, ma non mi interessa, Girou… - apetrazzuolo : PRESS CONFERENCE - Milan, Pioli: 'L'arbitro Massa ha fatto riferimento ad Atalanta-Roma, ma non mi interessa, Girou… -