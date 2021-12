Milan, Pioli: «Ci voleva più qualità. Gol annullato? Chissà cosa diranno» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PARTITA – «Abbiamo giocato bene, in alcune zone del campo ci voleva qualcosa di più, alcune giocate da fare che potevamo fare diverse». GOL annullato – «Non l’ho visto. diranno che il regolamento è stato applicato, ma come fanno a dire che un giocatore a terra disturba l’intervento del difensore». CALO FISICO – «Non siamo stanchi, ci voleva più qualità ma dal punto di fisico e delle energie la nostra miglior partita in campionato, la squadra mi è piaciuta. Una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PARTITA – «Abbiamo giocato bene, in alcune zone del campo ciqualdi più, alcune giocate da fare che potevamo fare diverse». GOL– «Non l’ho visto.che il regolamento è stato applicato, ma come fanno a dire che un giocatore a terra disturba l’intervento del difensore». CALO FISICO – «Non siamo stanchi, cipiùma dal punto di fisico e delle energie la nostra miglior partita in campionato, la squadra mi è piaciuta. Una ...

