Italia, che stile! La staffetta 4x50 è d'oro ai Mondiali con super Miressi ... raccogliamo il massimo, il terzo titolo della spedizione e la nona medaglia, grazie a Leonardo Deplano lanciato a 21"37 (quarti), poi a Lorenzo Zazzeri, l'altro toscano che porta in 29"42 al terzo ...

Pensioni: qual è l'importo minimo per vivere bene L' Osservatorio sulle pensioni dell'ISTAT ha registrato il valore medio della pensione di vecchiaia in Italia, rifacendosi ai dati del 2020, che dovrebbe essere pari a 1.271 euro circa . In questo ...

Energie rinnovabili ma non pulite: è questa l’Italia che vogliamo? Il Fatto Quotidiano Hong Kong: bassa l’affluenza per le elezioni dei ‘patrioti’ in base all’ultima rilevazione fornita dal governo che è delle 19:30 (12:30 in Italia). Alle elezioni del 2016, la partecipazione degli elettori era stata alla stessa ora del 43,6%. In alcuni ...

Milan-Napoli: le probabili formazioni | La Diretta Stefano Pioli perde Theo Hernandez in vista della sfida di stasera contro il Napoli. Inizialmente convocato, l’esterno mancino è stato poi escluso dalla lista a causa di un peggioramento dello stato f ...

