Basket | Serie A1 2021 2022 | Trieste-Olimpia Milano 71-68 | cronaca e tabellino

(Di domenica 19 dicembre 2021) L‘Allianz Pallacanestroha piegato sorprendentemente l’AX Armani Exchangeper 71-68, nel contesto della disputa valida per la dodicesima giornata dellaA1di. Crolla l’imbattibilità della capolista meneghina, sconfitta dall’onda d’urto espressa dalla compagine casalinga; triestini efficaci a tutto campo, con Banks assoluto protagonista e top scorer: 19 punti personali e sostegno decisivo alla causa. Poche soluzioni per, considerando il recente infortunio di Shields, con sconfitta tutt’altro che preannunciata, ma quantomeno comprensibile. Incomprensibili, invece, i soli 9 punti collezionati dagli ospiti nel quarto parziale. Super prestazione die vittoria di rilievo, terza nelle ultime 6 partite; ...

... L'OLIMPIA RESTA IMBATTUTA? Trieste Milano si gioca in diretta dall'Allianz Dome, alle ore 12:00 di domenica 19 dicembre : il lunch match nella 12giornata del campionato diA1 2021 - ...L'Allianz Pallacanestro Trieste ha piegato sorprendentemente l'A|X Armani Exchange Milano per 71-68, nel contesto della disputa valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Ta ...La Gold & Gold Messina chiude con un successo nel derby con la Fortitudo il 2021 e si conferma capolista del girone Bianco della serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah.