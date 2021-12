Vladimir Luxsuria la confessione che spiazza tutti | Mi hanno molestata

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 18 dicembre 2021) Questo è un fatto che è successo quando aveva 13 anni. Quindi aveva ancora l'aspetto di un ragazzo Dividere le dichiarazioni in lotte serie in difesa dei diritti delle minoranze in altre provocazioni. Spesso di natura erotica o sessuale. Ma questa volta racconta un dettaglio molto più inquietante e intimo della sua vita. Leggiamo la sconvolgente rivelazione diLuxuria. Leggi anche: Com'eraLuxuria da uomo: la fotoLuxuria: vita e carriera In realtào Guadagno, ma conosciuto comeLuxuria. Attivista, personaggio televisivo, scrittore e politico. È stata la prima persona transgender ad essere eletta al parlamento di uno stato europeo. Fu infatti deputata della XV Legislatura sotto il governo di Prodi II. È diventata anche deputata grazie alla sua presenza ...