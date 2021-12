Vaccini ai bambini, parla Giovanni Frajese: “L’unica sicurezza è che non ci sono abbastanza dati” (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic – Giovanni Frajese è un medico endocrinologo e professore associato di Scienze mediche tecniche applicate presso l’Università Foro Italico di Roma. Lo scorso 7 dicembre, è stato uno dei protagonisti della discussa audizione in Commissione Affari costituzionali al Senato in merito all’estensione degli obblighi vaccinali e al rafforzamento del green pass, mentre qualche giorno fa ha dichiarato che non farà vaccinare sua figlia. Partiamo da una delle domande di più stretta attualità. Esiste veramente un’emergenza bambini? Lei stesso ha dichiarato che non farà vaccinare sua figlia. Al momento, il rapporto tra rischio e beneficio non è neanche calcolabile. Il beneficio per la sua fascia di età, mia figlia ha quindici anni, è praticamente nullo. Infatti, la maggior parte degli adolescenti colpita dal Covid-19 è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic –è un medico endocrinologo e professore associato di Scienze mediche tecniche applicate presso l’Università Foro Italico di Roma. Lo scorso 7 dicembre, è stato uno dei protagonisti della discussa audizione in Commissione Affari costituzionali al Senato in merito all’estensione degli obblighi vaccinali e al rafforzamento del green pass, mentre qualche giorno fa ha dichiarato che non farà vaccinare sua figlia. Partiamo da una delle domande di più stretta attualità. Esiste veramente un’emergenza? Lei stesso ha dichiarato che non farà vaccinare sua figlia. Al momento, il rapporto tra rischio e beneficio non è neanche calcolabile. Il beneficio per la sua fascia di età, mia figlia ha quindici anni, è praticamente nullo. Infatti, la maggior parte degli adolescenti colpita dal Covid-19 è ...

