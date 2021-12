Terremoto, a Olgiate Molgora crolla un palazzo fatiscente (Di sabato 18 dicembre 2021) Una scossa di Terremoto ha colpito la Lombardia, con epicentro in provincia di Bergamo. Nel comune di Olgiate Molgora (Lecco), in via Roma un edificio fatiscente è crollato. Non si registra il ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Una scossa diha colpito la Lombardia, con epicentro in provincia di Bergamo. Nel comune di(Lecco), in via Roma un edificioto. Non si registra il ...

Olgiate: verifica di stabilità dei vf dopo il terremoto Merate Online Terremoto, forte scossa nella Bergamasca avvertita anche a Milano. "Nessun danno" Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella Bergamasca e anche a Milano e in Brianza, attorno alle 11:35 del mattino. Il sisma è stato di magnitudo ...

Terremoto, scossa avvertita anche nell’Alto Milanese Una scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda mattina di oggi, sabato 18 dicembre, non solo a Milano ma anche in tutto l'Alto Milanese e anche nel Varesotto ...

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella Bergamasca e anche a Milano e in Brianza, attorno alle 11:35 del mattino. Il sisma è stato di magnitudo ...Una scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda mattina di oggi, sabato 18 dicembre, non solo a Milano ma anche in tutto l'Alto Milanese e anche nel Varesotto ...