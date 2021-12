Sofia Goggia inarrestabile in discesa: in Coppa del Mondo è settimo successo (Di sabato 18 dicembre 2021) Ennesima straordinaria prova di forza stagionale per Sofia Goggia che si è presa la vittoria anche nella discesa di Coppa del Mondo femminile in programma in Val d’Isère. La campionessa bergamasca al settimo successo consecutivo in discesa, ad un anno esatto dalla prima affermazione ottenuta proprio sulla pista francese, si è nuovamente ripetuta con grande classe, fissando il cronometro sull’ 1’41”71. La 29enne atleta delle Fiamme Gialle ha sbaragliato la concorrenza delle avversarie, dominando la competizione e consolidando sempre più la sua posizione alla testa della classifica di specialità. Il quindicesimo successo in carriera, l’undicesimo in discesa, le consente di salire sul podio delle azzurre più vincenti di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 dicembre 2021) Ennesima straordinaria prova di forza stagionale perche si è presa la vittoria anche nelladidelfemminile in programma in Val d’Isère. La campionessa bergamasca alconsecutivo in, ad un anno esatto dalla prima affermazione ottenuta proprio sulla pista francese, si è nuovamente ripetuta con grande classe, fissando il cronometro sull’ 1’41”71. La 29enne atleta delle Fiamme Gialle ha sbaragliato la concorrenza delle avversarie, dominando la competizione e consolidando sempre più la sua posizione alla testa della classifica di specialità. Il quindicesimoin carriera, l’undicesimo in, le consente di salire sul podio delle azzurre più vincenti di ...

