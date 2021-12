Sofia Goggia | “Avevo tensione | ci ho messo cuore In testa alla Coppa del Mondo? Ora non ci bado”

(Di sabato 18 dicembre 2021)ha vinto la discesa libera della Val d’Isere, prova valida per ladel2021-2022 di sci alpino. L’azzurra si è imposta in terra francese, firmando il suo terzo sigillo stagionale in questa specialità: dopo la doppietta di Lake Louise è arrivata anche l’affermazione in questo appuntamento pre-natalizio, su tre gare veloci disputate ha sempreladavanti alle avversarie. In aggiunta anche l’affermazione nel superG in terra canadese e ora il primo posto nella classifica generale, con dieci punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin.ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Sono molto contenta,addosso una grande, perché sentivo di ...

Eurosport_IT : Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI |… - ItaliaTeam_it : ECCEZIONALE SOFIA! ECCEZIONALEEEEE! ?? Anche la discesa di Val d’Isere è di Sofia Goggia! Che dominio in Coppa del… - Coninews : SOFIA COLPISCE ANCORA! ?? La portabandiera #ItaliaTeam delle prossime Olimpiadi di #Beijing2022 Sofia #Goggia trion… - zizionice : RT @tiodiobene: Mentre vi scannate c'è Sofia #Goggia che fa un'impresa mondiale. ?? - zizionice : RT @Coninews: SOFIA COLPISCE ANCORA! ?? La portabandiera #ItaliaTeam delle prossime Olimpiadi di #Beijing2022 Sofia #Goggia trionfa anche n… -

è tornata nel luogo dell'ultima sconfitta in libera - un anno fa fu seconda, battuta dalla futura iridata Corinne Suter (che a Cortina, però, ebbe campo libero perché l'azzurra era ...12.11 Sci,trionfa in Val d'Isère La striscia non si ferma,inanella la settima vittoria di fila in discesa. La bergamasca trionfa in Val d'Isère e si accomoda anche al comando della ...La bergamasca trionfa in Val d'Isère e si accomoda anche al comando della CdM (10 punti sopra la Shiffrin, che non ha gareggiato. Solo Breezy Johnson (a 27 centesimi) e Mirjam Puchner (a 91, ma per bu ...Terza vittoria consecutva stagionale in discesa per la fenomenale azzurra. Sofia Goggia non si ferma più. Anche in Val-d'Isère la bergamasca impone la sua legge precedendo sul traguardo l'americana Br ...