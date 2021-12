Mikel Arteta tenta di sciogliere il nodo capitano (Di sabato 18 dicembre 2021) Mikel Arteta mentre prepara il match dell’Ellan Road contro il Leeds pensa anche alla situazione legata all’allontanamento di Pierre Emerick Aubameyang. In effetti, la messa in fuori rosa del 32enne ha aperto una questione molto importante: chi prenderà la sua fascia? L’assenza del gabonese è più che altro decisiva dal punto di vista offensivo, perchè in rosa, tralasciando Lacazette, sono pochi i nomi in grado di definirsi bomber. Tuttavia, per Arteta non ci sono problemi. Le parole di Mikel Arteta Il nodo capitano “Abbiamo altri capitani e c’è un elenco di capitani per un motivo perché un giocatore potrebbe iniziare a non giocare, un giocatore si infortuna e quindi gli altri giocatori devono assumersi questa responsabilità”, ha detto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 18 dicembre 2021)mentre prepara il match dell’Ellan Road contro il Leeds pensa anche alla situazione legata all’allontanamento di Pierre Emerick Aubameyang. In effetti, la messa in fuori rosa del 32enne ha aperto una questione molto importante: chi prenderà la sua fascia? L’assenza del gabonese è più che altro decisiva dal punto di vista offensivo, perchè in rosa, tralasciando Lacazette, sono pochi i nomi in grado di definirsi bomber. Tuttavia, pernon ci sono problemi. Le parole diIl“Abbiamo altri capitani e c’è un elenco di capitani per un motivo perché un giocatore potrebbe iniziare a non giocare, un giocatore si infortuna e quindi gli altri giocatori devono assumersi questa responsabilità”, ha detto ...

Advertising

ESPNUK : Mikel Arteta is no nonsense ?? - AroundJuventus : Mikel #Arteta ha chiesto alla dirigenza dell'#Arsenal di ingaggiare #Arthur a gennaio. [@FourFourTwo] #AJU - _JadeLouiseJ : RT @ESPNUK: Mikel Arteta is no nonsense ?? - Ramaano23 : RT @ESPNUK: Mikel Arteta is no nonsense ?? - angelobynho : RT @ESPNUK: Mikel Arteta is no nonsense ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mikel Arteta Premier League: lunedì vertice dei club sull'emergenza Covid Mikel Arteta, tencico dell'Arsenal ha detto: 'Chi deve decidere se una partita si possa giocare o meno lo faccia ma abbiamo tutti bisogno di capire le ragioni che ci stanno dietro. Sapevamo sin dall'...

La Premier League si ferma a causa del Covid? Altri, come Mikel Arteta, dicono di volere che venga fatta chiarezza su quanto sta accadendo, ma pensano già alle conseguenze di uno stop anche guardando alla Coppa d'Africa che, a partire da gennaio,...

Arteta su Aubameyang: "Momento difficile. Per ora è fuori rosa..." GianlucaDiMarzio.com Sorpresa Juventus, c’è uno spiraglio: Arteta lo vuole subito! La Juventus spera di riuscire piazzare Arthur a gennaio, non generando minusvalenze e con poche conseguenze sul bilancio.

Leeds-Arsenal, Olivier Dacourt piega i Gunners L'Arsenal si è ripresa finalmente la posizione per entrare in Champions League dopo tanti anni e con il Leeds non può fallire.

, tencico dell'Arsenal ha detto: 'Chi deve decidere se una partita si possa giocare o meno lo faccia ma abbiamo tutti bisogno di capire le ragioni che ci stanno dietro. Sapevamo sin dall'...Altri, come, dicono di volere che venga fatta chiarezza su quanto sta accadendo, ma pensano già alle conseguenze di uno stop anche guardando alla Coppa d'Africa che, a partire da gennaio,...La Juventus spera di riuscire piazzare Arthur a gennaio, non generando minusvalenze e con poche conseguenze sul bilancio.L'Arsenal si è ripresa finalmente la posizione per entrare in Champions League dopo tanti anni e con il Leeds non può fallire.