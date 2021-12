Luciana Littizzetto a Silvia Toffanin: “Anche meno, tu stai davvero male” (Di sabato 18 dicembre 2021) Per la prima volta Luciana Littizzetto è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Un’intervista in cui non mancano i discorsi seri, si parla Anche di figli, di affido, di adozione. Non mancano ovviamente le risate e poi la Littizzetto riesce a dire alla Toffanin quello che tutti pensano: “Silvia tu stai davvero male, Anche meno”. Luciana inizia il discorso facendo i complenti alla conduttrice, la ammira per l’empatia, per la capacità che ha nell’entrare in ogni storia che racconta, di avvicinarsi così tanto al cuore dei suoi ospite da soffrire davvero, da esagerare fino alle lacrime. Silvia Toffanin ne è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 dicembre 2021) Per la prima voltaè ospite dia Verissimo. Un’intervista in cui non mancano i discorsi seri, si parladi figli, di affido, di adozione. Non mancano ovviamente le risate e poi lariesce a dire allaquello che tutti pensano: “tu”.inizia il discorso facendo i complenti alla conduttrice, la ammira per l’empatia, per la capacità che ha nell’entrare in ogni storia che racconta, di avvicinarsi così tanto al cuore dei suoi ospite da soffrire, da esagerare fino alle lacrime.ne è ...

IamChiaraTat : Che bella l'intervista di Luciana Littizzetto a #Verissimo, è davvero una donna di un'intelligenza e di una sensibilità straordinaria. - justcallme_sug : A Mediaset pazzeschi che invece di fare i filmati per Luciana Littizzetto con pezzi di cose che hanno in archivio,… - NoAnziche : La voce, sgradevolissima, di Luciana Littizzetto. La sua 'comicità' volgare. Le battute infantili. Questo volevo e… - ScarattiTommaso : @georgecoast Sponsored by Luciana Littizzetto - TvCircle1 : RT @MediasetPlay: Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, la mitica Luciana Littizzetto ci racconterà la sua sto… -