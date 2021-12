L’Isola Dei Famosi: confermati altri due concorrenti (Di sabato 18 dicembre 2021) La grande macchina de L’Isola dei Famosi è ormai al lavoro da mesi per preparare una nuova scoppiettante edizione di quello che è da sempre uno dei reality più seguiti in tv. Nelle scorse ore è arrivata la conferma di altri due importanti nomi che faranno parte del cast, di chi si tratta? Secondo le ultime notizie circolate nelle scorse ore, ancora una volta al timone de L’Isola Leggi su solodonna (Di sabato 18 dicembre 2021) La grande macchina dedeiè ormai al lavoro da mesi per preparare una nuova scoppiettante edizione di quello che è da sempre uno dei reality più seguiti in tv. Nelle scorse ore è arrivata la conferma didue importanti nomi che faranno parte del cast, di chi si tratta? Secondo le ultime notizie circolate nelle scorse ore, ancora una volta al timone de

Advertising

KeepTheRight1 : @fdragoni @jimmomo Ma basta! Se non volete vaccinarvi emigrate in un paese dove non vi sentite obbligati a farlo, s… - infoitcultura : Isola dei Famosi, spunta l’ipotesi sulla nuova opinionista: potrebbe essere proprio la cantante che tutti amiamo - safficaesaurita : @sasxparanoia Io so che ha fatto tipo l’isola dei famosi ma non ho seguito ahahhah - papito1492 : Hanno colonizzato mezzo pianeta, arricchendosi con lo sfruttamento di milioni di persone, e ancora la menano con l'… - VelvetMagIta : L'Isola dei Famosi 2022, due nuovi concorrenti e un'opinionista: le trattative #velvet #velvetgossip -