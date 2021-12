La Roma dilaga a Bergamo: 4-1 e doppietta di Abraham (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma dilagante a Bergamo. Finisce 4-1 per la squadra di Mourinho Atalanta-Roma, il primo big match della 18esima giornata. Abraham la sblocca dopo 55 secondi. Poi bis di Zaniolo al 27'. Al 34' Gasp manda in campo Muriel per motivi tattici. Al primo di recupero un tiro proprio di Muriel, deviato da Cristante (a cui viene attribuita l'autorete), riapre il match.Nella ripresa l'Atalanta continua a premere e al 68' troverebbe il gol del 2-2 ancora con un deviazione fortuita di Cristante, ma stavolta influisce una posizione irregolare di Palomino sul precedente colpo di testa di Zapata. Dal possibile pareggio si passa in pochi minuti al 3-1 della Roma, che ritrova il doppio vantaggio con la zampata di Smalling su punizione perfetta di Veretout. All'82' arriva il definitivo colpo del ko di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021)nte a. Finisce 4-1 per la squadra di Mourinho Atalanta-, il primo big match della 18esima giornata.la sblocca dopo 55 secondi. Poi bis di Zaniolo al 27'. Al 34' Gasp manda in campo Muriel per motivi tattici. Al primo di recupero un tiro proprio di Muriel, deviato da Cristante (a cui viene attribuita l'autorete), riapre il match.Nella ripresa l'Atalanta continua a premere e al 68' troverebbe il gol del 2-2 ancora con un deviazione fortuita di Cristante, ma stavolta influisce una posizione irregolare di Palomino sul precedente colpo di testa di Zapata. Dal possibile pareggio si passa in pochi minuti al 3-1 della, che ritrova il doppio vantaggio con la zampata di Smalling su punizione perfetta di Veretout. All'82' arriva il definitivo colpo del ko di ...

