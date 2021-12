Juve Vlahovic, la chiave potrebbe arrivare da… Scamacca (Di sabato 18 dicembre 2021) Vlahovic Juve, nuovo spiraglio: girare Scamacca alla Fiorentina. Così i bianconeri potrebbero abbattere la richiesta viola La Juventus sta studiando a tavolino la possibilità di arrivare a Vlahovic. Il serbo, ambito sul mercato non solo in Italia ma anche all’estero, potrebbe aver espresso la sua volontà di restare in Serie A. I bianconeri avrebbero in Scamacca la chiave per arrivare al talento serbo. Cherubini sta lavorando con il Sassuolo per prelevare l’attaccante classe ’99, per poi girarlo alla Fiorentina per arrivare a Dusan. A riferirlo il Corriere Fiorentino. CONTINUA SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021), nuovo spiraglio: girarealla Fiorentina. Così i bianconeriro abbattere la richiesta viola Lantus sta studiando a tavolino la possibilità di. Il serbo, ambito sul mercato non solo in Italia ma anche all’estero,aver espresso la sua volontà di restare in Serie A. I bianconeri avrebbero inlaperal talento serbo. Cherubini sta lavorando con il Sassuolo per prelevare l’attaccante classe ’99, per poi girarlo alla Fiorentina pera Dusan. A riferirlo il Corriere Fiorentino. CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ezio Greggio: 'È dura, solo Allegri può risolvere la stagione. Sogno Vlahovic' A bruciapelo: pereferirebbe Pogba o Vlahovic? "Vlahovic tutta la vita. Ma in questo momento, al di ... Mi viene da ridere: la Juve, essendo la più amata e odiata d'Italia, diventa comoda per fare gli ...

Vlahovic Juve, nuovo spiraglio: girare Scamacca alla Fiorentina Juventus News 24 SCAMACCA, La Juve può prenderlo e chiedere DV9 Il Corriere Fiorentino si sofferma sull’interesse della Juventus per Gianluca Scamacca. Qualcuno ipotizza che siano semplici manovre di disturbo - si legge - Una specie di avvertimento ...

Dalla Spagna: niente riscatto Juve per Morata, i bianconeri puntano su altri attaccanti I colleghi spagnoli sono sicuri: la Juventus non riscatterà Alvaro Morata dall'Atletico Madrid a fine stagione per 35 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal portale ...

