Covid, i presidi dicono no al Green pass a scuola: "Lede il diritto all'istruzione" (Di sabato 18 dicembre 2021) I presidi dicono no al Green pass a scuola , respingendo la proposta di alcuni sindaci, capeggiati dal primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci . 'Comprendiamo la preoccupazione di chi si trova a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021) Ino al, respingendo la proposta di alcuni sindaci, capeggiati dal primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci . 'Comprendiamo la preoccupazione di chi si trova a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid presidi Covid, i presidi dicono no al Green pass a scuola: "Lede il diritto all'istruzione" 'Comprendiamo la preoccupazione di chi si trova a fronteggiare la quarta ondata, che investe soprattutto i più giovani', dicono all'Associazione nazionale presidi, sottolineando che l'introduzione ...

"Persone fragili negli ospedali, essere accompagnati è un loro diritto" ... al fine di invitare i presidi ospedalieri e del 118 a tenere conto dell'art. 11 del Dpcm 2 Marzo 2021 che giustamente contempla, in questo periodo Covid , l'eccezione nell'essere accompagnati da un ...

