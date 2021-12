Caso Andrea | perché l’educazione sessuale è urgente

(Di sabato 18 dicembre 2021), uno studente trans di Roma, chiede l’accesso alla carriera alias. Chiede un’alternativa, e quindi un’identità, a un nome che non gli appartiene più ma che è costretto a sentire quotidianamente. Gli viene negato il diritto di riconoscersi, ma soprattutto gli viene negato il diritto a essere sereno nella propria scuola, classe, comunità. Quello che accade ogni volta che si usa il deadname lo sanno solo le persone transgender.ha provato a descrivere tale sentimento con un’immagine. Ha detto che è “come aghi nel corpo”. Procura disagio e nausea.: un nome per un’identità Ad, studente di un liceo di Roma, viene negata la “carriera alias”. Nella regione Lazio esiste un documento, redatto dal Servizio per l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica ...

