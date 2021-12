Bologna-Juventus | programma e telecronisti Dazn Serie A 2021 2022

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ile isudi, match valido per la diciottesima giornata di. Al Dall’Ara i bianconeri cercano tre punti contro i felsinei che restano una squadra assolutamente pericolosa. La Vecchia Signora ha bisogno di vincere per non perdere ulteriore terreno nei confronti della zona Champions, chi riuscirà a spuntarla? Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 18 dicembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Il record di Moise, lo scatto della ripartenza... ?? #BolognaJuve 5??moments ?? - sportface2016 : #SerieA, il programma e i telecronisti di #BolognaJuventus - bologna_sport : Le probabili formazioni di Bologna-Juventus: Arnautovic e Skorupski dal 1'. Sinisa si affida ai soliti undici -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Juventus

Lache vince è quella in rosa. Per le altre, arriveranno tempi migliori: forse. Fa quasi ... le altre faticano: dopo il pareggio di Venezia, la truppa di Allegri cercherà infatti oggi a...Adesso parliamo del match traè una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021 - 22. Il match vede di fronte ilche ...Alle ore 18.00 di sabato 18 dicembre, per la diciottesima giornata di Serie A, si gioca Bologna-Juventus. 24 punti in classifica contro 28, vede di fronte squadre in uno stato d’animo molto diverse, c ...Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Juventus, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Dall’Ara i bianconeri cercano tre punti contro i felsinei che restano una ...