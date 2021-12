Biathlon, Elvira Öberg vince l’inseguimento ad Annecy-Le Grand Bornand. Ottima Vittozzi 5a e Wierer 10ma (Di sabato 18 dicembre 2021) Quattro poligoni e venti bersagli in totale da centrare. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornand (Francia) l’inseguimento femminile è andato in scena, gara valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. Sulle nevi dell’Alta Savoia le atlete con carabina e sci stretti si sono affrontate in una gara come sempre difficile da gestire, nella consueta combinazione tra precisione nel tiro e velocità nelle frazioni di fondo. E’ stato il giorno della prima volta della svedese Elvira Öberg. La svedese, dopo quattro podi in stagione, ha conquistato un successo che si attendeva. Per lei due errori nel primo e ultimo poligono che però sono stati ‘assorbiti’ da un’eccellente velocità sugli sci stretti che le ha permesso di prevalere. Öberg dunque ha preceduto di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Quattro poligoni e venti bersagli in totale da centrare. Sulle nevi di-Le(Francia)femminile è andato in scena, gara valida per la Coppa del Mondo di2021-2022. Sulle nevi dell’Alta Savoia le atlete con carabina e sci stretti si sono affrontate in una gara come sempre difficile da gestire, nella consueta combinazione tra precisione nel tiro e velocità nelle frazioni di fondo. E’ stato il giorno della prima volta della svedese. La svedese, dopo quattro podi in stagione, ha conquistato un successo che si attendeva. Per lei due errori nel primo e ultimo poligono che però sono stati ‘assorbiti’ da un’eccellente velocità sugli sci stretti che le ha permesso di prevalere.dunque ha preceduto di ...

