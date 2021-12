Ultime Notizie Roma del 17-12-2021 ore 11:10 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio incidenza in crescita in Italia è arrivato a toccare quota 241 casi per 100.000 abitanti in forte aumento rispetto ai 176 X 100000 di una settimana fa ancora leggero calo invece rete invece da 118 113 sono i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale forniti dall’istituto superiore di sanità dal taglio Irpef è Irap a rifinanziamento con 68 milioni del bonus TV verno presente in Senato un emendamento Omnibus che recepisce L’intesa sulle tasse compresa la decontribuzione per un anno in via eccezionale anche sulle bollette arrivano una serie di novità dalla riscrittura del pad boxe alle nuove norme salva tra i temi affrontati dal governo anche Giubileo la proroga del programma Strade figure fondi per le scuole dell’infanzia paritarie per le regioni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio incidenza in crescita in Italia è arrivato a toccare quota 241 casi per 100.000 abitanti in forte aumento rispetto ai 176 X 100000 di una settimana fa ancora leggero calo invece rete invece da 118 113 sono i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale forniti dall’istituto superiore di sanità dal taglio Irpef è Irap a rifinanziamento con 68 milioni del bonus TV verno presente in Senato un emendamento Omnibus che recepisce L’intesa sulle tasse compresa la decontribuzione per un anno in via eccezionale anche sulle bollette arrivano una serie di novità dalla riscrittura del pad boxe alle nuove norme salva tra i temi affrontati dal governo anche Giubileo la proroga del programma Strade figure fondi per le scuole dell’infanzia paritarie per le regioni ...

