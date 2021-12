Skeleton | Martins Dukurs torna alla vittoria ad Altenberg | undicesimo Amedeo Bagnis

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Precisamente ad un anno di distanza, una rarità per un uomo abituato a vincere sempre e comunque,al successo nella Coppa del Mondo dimaschile. Il fenomeno della disciplina, dominatore nell’ultimo decennio, si impone nella tappa del massimo circuito internazionale in quel di, trovando il trionfo numero 59 della carriera. Il baltico è riuscito a beffare in casa loro i teutonici, con una super seconda run (miglior tempo per lui) che gli è valsa il totale di 1’53”90. Costretto ad arrendersi Axel Jungk, al comando dopo la discesa iniziale: per lui 19 centesimi di ritardo. Tedesco anche l’altro componente del podio, Christopher Grotheer, a 41 centesimi. Completano la top-5 il russo Alexander Tretiakov e l’austriaco Samuel Maier. In chiave classifica di Coppa ...