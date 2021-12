Salvini: Draghi resti premier”. E sul processo Open Arms: “Mi sembra di stare su Scherzi a parte” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il leader leghista a processo a Palermo: «Ho dimezzato il numero dei morti e ridotto gli sbarchi». Poi la stoccata al Pd sul Cavaliere: «Non c’è articolo della Costituzione che consenta a Letta di mettere veti» e l’invito al presidente del Consiglio a restare: «Abbiamo prolungato lo stato di emergenza al 31 marzo e lui va via?» Leggi su lastampa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il leader leghista aa Palermo: «Ho dimezzato il numero dei morti e ridotto gli sbarchi». Poi la stoccata al Pd sul Cavaliere: «Non c’è articolo della Costituzione che consenta a Letta di mettere veti» e l’invito al presidente del Consiglio a re: «Abbiamo prolungato lo stato di emergenza al 31 marzo e lui va via?»

