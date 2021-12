Salernitana-Inter, le formazioni ufficiali: gioca Sanchez (Di venerdì 17 dicembre 2021) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Salernitana-Inter, anticipo della 18a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno. I granata di Stefano Colantuono sono in fondo alla classifica di Serie A. In settimana è anche attivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Genoa. Oltre a ciò a preoccupare la tifoseria ci sono i noti problemi societari che rischiano di escludere i campani dal campionato. La società deve trovare un nuovo acquirente entro il 31 dicembre, altrimenti sarà esclusa. In una riunione di Lega è stata chiesta la proroga fino a fine campionato. Il tecnico schiera i suoi con il 4-4-2, con la coppia di attaccanti formata da Simy e Ribery. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono in testa alla classifica, con 40 punti all’attivo. Nella scorsa giornata é ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, anticipo della 18a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno. I granata di Stefano Colantuono sono in fondo alla classifica di Serie A. In settimana è anche attivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Genoa. Oltre a ciò a preoccupare la tifoseria ci sono i noti problemi societari che rischiano di escludere i campani dal campionato. La società deve trovare un nuovo acquirente entro il 31 dicembre, altrimenti sarà esclusa. In una riunione di Lega è stata chiesta la proroga fino a fine campionato. Il tecnico schiera i suoi con il 4-4-2, con la coppia di attaccanti formata da Simy e Ribery. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono in testa alla classifica, con 40 punti all’attivo. Nella scorsa giornata é ...

