Open Arms, difesa Salvini: ong si rifiutò di fare rotta in Spagna (Di venerdì 17 dicembre 2021) PALERMO – “La nave iberica Open Arms rifiutò di dirigersi in Tunisia, di sbarcare 39 immigrati a Malta, di fare rotta in Spagna (diniego ribadito in due occasioni), non fornì dettagli sullo stato di salute delle singole persone a bordo (domandò di farle sbarcare tutte, ma esclusivamente in Italia)”. Lo si legge in una nota della Lega, a proposito dell’audizione stamani a Palermo, nell’ambito del processo Open Arms, dell’ammiraglio Sergio Liardo che ha risposto all’avvocato Giulia Bongiorno che difende l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Per il Carroccio, la ong spagnola “fece rotta verso la Libia mentendo alle autorità italiane, visto che partì verso ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 dicembre 2021) PALERMO – “La nave ibericadi dirigersi in Tunisia, di sbarcare 39 immigrati a Malta, diin(diniego ribadito in due occasioni), non fornì dettagli sullo stato di salute delle singole persone a bordo (domandò di farle sbarcare tutte, ma esclusivamente in Italia)”. Lo si legge in una nota della Lega, a proposito dell’audizione stamani a Palermo, nell’ambito del processo, dell’ammiraglio Sergio Liardo che ha risposto all’avvocato Giulia Bongiorno che difende l’ex ministro dell’Interno Matteoaccusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Per il Carroccio, la ong spagnola “feceverso la Libia mentendo alle autorità italiane, visto che partì verso ...

