Lo Russo: “Massimo rigore contro i No Green Pass” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sposa la linea di prefettura e questura il sindaco di Torino Stefano Lo Russo alla vigilia della manifestazione nazionale dei No Green Pass prevista domani in piazza Castello. “Siamo al fianco del prefetto e del questore nelle loro valutazioni. Il mio auspicio è che domani la giornata si svolga serenamente e pacificamente, che non si vedano, nella settimana prima del Natale, le scene che abbiamo visto in tante altre città. Questo in un’ottica di Massimo rigore e controllo per quanto riguarda il rispetto dell’ordinanza di carattere sanitario che rappresenta un modo di applicare un principio rigoroso a chi manifesta. Queste manifestazioni stanno mettendo a dura prova anche la pazienza dei torinesi e dei commercianti”. L’iniziativa aveva suscitato le perplessità delle associazioni ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sposa la linea di prefettura e questura il sindaco di Torino Stefano Loalla vigilia della manifestazione nazionale dei Noprevista domani in piazza Castello. “Siamo al fianco del prefetto e del questore nelle loro valutazioni. Il mio auspicio è che domani la giornata si svolga serenamente e pacificamente, che non si vedano, nella settimana prima del Natale, le scene che abbiamo visto in tante altre città. Questo in un’ottica dillo per quanto riguarda il rispetto dell’ordinanza di carattere sanitario che rappresenta un modo di applicare un principio rigoroso a chi manifesta. Queste manifestazioni stanno mettendo a dura prova anche la pazienza dei torinesi e dei commercianti”. L’iniziativa aveva suscitato le perplessità delle associazioni ...

Advertising

nuovasocieta : Lo Russo: “Massimo rigore contro i No Green Pass” - raffaellamucci1 : RT @hiboss_hiboss: @balledelprete @bassarelli Ma una cosa sono le sparate dei politici, l'altra i fatti. L'EEuropa non ha alcuna consistenz… - hiboss_hiboss : @balledelprete @bassarelli Ma una cosa sono le sparate dei politici, l'altra i fatti. L'EEuropa non ha alcuna consi… - Pe_Es_ : @PinoPucciarell1 Io non russo, al massimo polacco...?? - _Alessio_88 : Massimo Ranieri che su Perdere l'Amore fa come Carmen Russo al GFVIP autodoppiandosi #SanremoGiovani #Sanremo2022 -