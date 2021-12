JTI scommette sull' Italia |  investimento record nella filiera tabacchicola

(Di venerdì 17 dicembre 2021) JTIha rinnovato l’impegno con lana per tutto il 2022. La fumata bianca prevede l’acquisto da parte dell’azienda di 8mila tonnellate di tabacco provenienti dall’Alta Valle del Tevere, in Umbria, e dal Veneto

ilGiornale.it

Confagricoltura eItalia, ad esempio, hanno dato vita a un binomio in grado di promuovere l'intero settore con azioni concrete (basti pensare ai numerosi progetti volti a sostenere l'agricoltura ...Confagricoltura eItalia, ad esempio, hanno dato vita a un binomio in grado di promuovere l'intero settore con azioni concrete (basti pensare ai numerosi progetti volti a sostenere l'agricoltura ...JTI Italia ha rinnovato l’impegno con la filiera tabacchicola italiana per tutto il 2022. La fumata bianca prevede l’acquisto da parte dell’azienda di 8mila tonnellate di tabacco provenienti dall’Alta ...